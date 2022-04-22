إيران: مستعدون لتوفير الأرضية اللازمة لنقل المعرفة الفنية إلى العراق بمجال النفط

أكد مسؤول في وزارة النفط الإيرانية، اليوم الجمعة، إن إيران مستعدة لتوفير الأرضية اللازمة لنقل المعرفة الفنية إلى العراق وتأميم صناعة النفط العراقية.

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وأوضح عضو لجنة العمل والأنشطة بین إیران والعراق في وزارة النفط، أنه "بالتنسيق الذي تم إجراؤه، أفسح المجال لقبول 400 إلى 500 طالب عراقي سنويا للدراسة في المجالات ذات الصلة بصناعة النفط في الجامعات الإيرانية".

وأشار إلى أن "نقل المعرفة الفنية وتطوير التدريبات المتخصصة یعتبر من أولويات عمل هذه اللجنة".

وأضاف "أصبحت عملية إنتاج واستخراج النفط العراقي حكرا على الشركات الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والفرنسية والصينية والإيطالية في الوقت الحاضر".

وذكر أن إيران لم تتدخل حتى الیوم في صناعة النفط العراقية، مؤکدا أن إيران مستعدة لتمهيد الأرضیة لتأميم صناعة النفط العراقية نظرا لجهود حكومة هذا البلد لتحقيق هذا الهدف المهم.

المصدر: "إرنا"