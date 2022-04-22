اليورو يتراجع في بورصة موسكو إلى 78 روبلا لأول مرة منذ 8 أبريل

أظهرت بيانات بورصة موسكو مع حلول الساعة 11:40 من هذا اليوم، تباطؤ انخفاض سعر صرف اليورو خلال المداولات، إلى 78.12 روبل (-2.44٪).

بحلول الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، انخفض سعر اليورو إلى 78 روبلا (-2.6٪)، والدولار - إلى 73.2 روبل (-2.11٪). وكانت آخر مرة وصل فيها اليورو إلى 78 روبلا في 8 أبريل 2022.

وانخفض اليورو والدولار في بداية تداول العملات في بورصة موسكو يوم الجمعة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

ووفقا لمعطيات البورصة في الساعة 10:21 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.14٪ إلى 73.93 روبل، وسعر صرف اليورو - إلى 79.15 روبل (-1.31٪).

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وفي الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.9 ٪، إلى 74.11 روبل، وسعر صرف اليورو - إلى 79.44 روبل (-0.95 ٪).

وعند افتتاح التداول، ارتفع الدولار بمقدار 64.5 كوبيك وبلغ 75.43 روبل. وارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 41.75 كوبيك وبلغ 80.4975 روبل.

وبحلول الساعة 10:18 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الدولار بنسبة 1.24٪، إلى 73.91 روبل، وسعر اليورو- إلى 79.15 روبل (-1.16٪).

المصدر: تاس