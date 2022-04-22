صحيفة: ممثلو البنك المركزي الروسي يبحثون في الهند المدفوعات بالعملات الوطنية

قالت صحيفة Economic Times، إن ممثلي البنك المركزي الروسي بحثوا مع نظرائهم الهنود يوم الأربعاء الماضي في مومباي، احتمالات الدفع بالعملات الوطنية بين الدولتين.

وأضافت الصحيفة: "قام الجانبان بتقييم، العقبات الفنية التي يواجهها المصدرون والمستوردون في البلدين. سيتشاور المسؤولون من الجانبين مع إدارات المصرفين المركزيين بشأن المعايير لتحديد جدوى خيارات الدفع المختلفة".

ووفقا لمصادر الصحيفة، سيعقد الجانبان، اجتماعا آخر على الأقل "لسد الفجوات المحتملة قبل التوصل إلى خطة عمل".

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ووفقا للصحيفة، هذا هو الاجتماع الأول بين ممثلي البنك المركزي الروسي ونظيره الهندي، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت نفس الصحيفة أن الهند استأنفت توريد الشاي والأرز والفواكه والقهوة والمأكولات البحرية والحلويات إلى روسيا. وبحسب الصحيفة فإن عمليات التسليم تتم بشكل رئيسي عبر موانئ جورجيا. وتتم مدفوعات المعاملات عبر عدد من البنوك الكبرى: سبيربنك وألفا بنك على الجانب الروسي وبنك "ماهاراشترا" على الجانب الهندي.

المصدر: نوفوستي