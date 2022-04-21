وزير مولدوفي يدعو لتوفير الكهرباء والغاز والتدفئة

دعا نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في مولدوفا أندريه سبينو، سكان الجمهورية إلى توفير الكهرباء والغاز والتدفئة، حتى يستقر الوضع في سوق الطاقة الدولية.

ويشار إلى أن سلطات مولدوفا اتفقت في أكتوبر، مع شركة غازبروم على تمديد عقد توريد الغاز للجمهورية، وتم ربط ذلك بتنفيذ مراجعة ديون "مولدوفاغاز" في عام 2022.

وذكر سبينو أنه لم يتم حتى الآن توقيع عقد بخصوص التدقيق المالي المذكور، بسبب الأحداث في أوكرانيا، حيث رفضت العديد من الشركات المشاركة.

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واعترف بأن هذا قد يؤدي إلى وقف إمدادات الغاز اعتبارا من الأول من مايو، وقد طلبت الحكومة المولدافية بالفعل من شركة غازبروم التأجيل، لكنها لم تتلق ردا على ذلك.

وقال سبينو: "في الوقت الحالي، يبدو الوضع صعبا، ولكن مع التوفير والاستهلاك المعقول والمبرر للطاقة، سنتغلب بسهولة على الفترة الصعبة حتى يستقر الوضع في السوق الدولية".

المصدر: نوفوستي