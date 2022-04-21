وحيد أليكبيروف يغادر أكبر شركة نفط خاصة في روسيا

أعلنت شركة النفط الروسية "لوك أويل" في بيان اليوم الخميس، أن وحيد أليكبيروف الشريك في ملكية "لوك أويل" ورئيسها التنفيذي، والعضو في مجلس إدارتها خرج من الشركة "الروسية.

وأشارت الشركة الروسية، في بيان، إلى أن أليكبيروف تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "لوك أويل"، كذلك خرج من عضوية مجلس إدارة الشركة الروسية.

وقررت أليكبيروف الخروج من شركة "لوك أويل"، التي تعد أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، بعد 29 عاما من العمل فيها، وكان أليكبيروف قد انتخب رئيسا للشركة ورئيسا لمجلس إدارتها في العام 1993، وفي 5 أبريل من نفس العام تم تأسيس "لوك أويل".

وأفادت "لوك أويل" في بيان لها، بأن أليكبيروف ليس مساهما مسيطرا فهو يمتلك بشكل مباشر 3.12% فقط من الأسهم، ويمتلك أيضا أسهم بنسبة 5.43% من خلال صناديق استثمارية، والتي ليس لها حقوق تصويت.

وفي 14 أبريل الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على رجال الأعمال الروسي، وذلك في إطار العقوبات التي تفرض على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي