مصرف الإمارات المركزي يطرح ورقتين نقديتين جديدتين

طرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الخمسة والعشرة دراهم، مصنوعة من مادة "البوليمر" وتمتاز بمواصفات فنية وسمات أمنية متقدمة.

ويأتي هذا الطرح الجديد في سياق الإصدار الثالث للعملة الوطنية وانطلاقا من حرص المصرف المركزي على مواكبة النهضة الشاملة والرؤية التنموية الطموحة للدولة في الخمسين عاما المقبلة، لاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك بعد نجاح الطرح الأول للورقة النقدية من فئة الخمسين درهما.

واستمر المصرف المركزي في اتباع نهج الإصدار الثالث، عن طريق مزج التقنيات الحديثة مع جمال التصميم.

وتتمثل جماليات التصميم في هاتين الورقتين بوجود نافذة شفافة تزدان بصورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وشعار الهوية الإعلامية المرئية للدولة، بالإضافة إلى وجود أشكال هندسية ورسوم ونقوش متطورة تم تصميمها باستخدام تقنيات الطباعة الغائرة والأحبار الفلورسنتية.

وحرص المصرف المركزي في تصميم الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم على المحافظة على الخصائص الفنية اللونية في الورقة النقدية الورقية المتداولة حاليًا من الفئة ذاتها، لتسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور.

كما تم إدخال صور عددٍ من الرموز الوطنية والحضارية في دولة الإمارات في التصميم، حيث يظهر في وسط الوجه الأمامي لهذه الورقة النقدية صورة "قلعة عجمان" كمعلم أثري وتاريخي يقف شاهدًا على الإرث الحضاري والتاريخي للآباء والأجداد.

كما يظهر في وسط الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة "قلعة ضاية" في إمارة رأس الخيمة التي تُعد وجهة ثقافية وتراثية مميزة في الدولة.

المصدر: "الإمارات اليوم"