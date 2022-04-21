التضخم في القطاع الصناعي الألماني يصعد إلى مستويات قياسية

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للسلع الصناعية في ألمانيا على أساس سنوي بنسبة قياسية بلغت 30.9% في مارس الماضي، وفقا لبيان صحفي صدر عن المكتب الفدرالي للإحصاء الألماني.

وبحسب مكتب الإحصاء الألماني تعد هذه أعلى زيادة في تاريخ تسجيل البيانات، كذلك أشار البيان إلى أن الأسعار في القطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 4.2% في مارس الماضي، بعد صعودها بنسبة 2.2% في فبراير الماضي.

وجاءت بيانات شهر مارس الماضي مخالفة للتوقعات، حيث أشار خبراء اقتصاد ومحللين إلى ارتفاع نسبته 28.2%.

وفي فبراير الماضي ارتفع المؤشر في ألمانيا على أساس سنوي بنسبة 25.9%، وفي يناير الماضي بنسبة 25%.

المصدر: برايم