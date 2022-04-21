بعد "زارا" للألبسة.. "إيكيا" السويدية تبحث السبل لاستئناف عملها في روسيا

أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن شركة "إيكيا" السويدية تتطلع إلى إعادة فتح متاجرها في روسيا، وذلك بعد تعديل لوجستيات سلسلة التوريد لضمان مجموعة كاملة من المنتجات.

كذلك أشار نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فيكتور يفتوخوف، إلى أن سلسلة الملابس الإسبانية "إنديتيكس"، التي تمتلك علامتي "زارا" و"بيرشكا"، تسعى أيضا لحل مشاكل مرتبطة باللوجستيك لاستئناف الأنشطة في روسيا.

وقال المسؤول الروسي، اليوم الخميس: "من المهم بالنسبة لشركة "إيكيا" أن يتم ملىء رفوف المتاجر بمجموعة من السلع المطلوبة، والآن من الصعب عليهم القيام بذلك. عندما تجد الشركة مخرجا ستفتح أبوابها".

وأضاف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أن شركة "إيكيا" قامت ببناء متاجرها الخاصة في روسيا، لذلك تخلي الشركة السويدية عن الأنشطة في روسيا يعد خطوة غير فعالة. وأشار إلى أن "إيكيا" تمتلك سوقا جيدة جدا في روسيا، وأن العملية التجارية مبنية بطريقة تجعل الشركة السويدية تجلب منتجات من دول أخرى بالإضافة لوجود مصانع إنتاج في البلاد.

وأمس أشارت سلسلة الملابس الإسبانية "إنديتيكس"، إلى إمكانية استئناف الأنشطة في روسيا، وقالت السلسلة، التي تعد إحدى أكبر بائعي الملابس بالتجزئة في العالم، إنها تتوقع استئناف عملياتها في روسيا عندما يكون ذلك ممكنا.

وكانت شركتا "إيكيا" و"إنديتكس" قد أعلنتا في وقت سابق تعليق الأنشطة في روسيا، وجاء ذلك بسبب الأحداث المرتبطة بأوكرانيا وفي ظل ضغط العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT + "كومسومولسكايا برافدا"