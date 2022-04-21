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وزير الزراعة المصري: الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي وأصبح سلاحا في يد الدول المنتجة

مال وأعمال

وزير الزراعة المصري: الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي وأصبح سلاحا في يد الدول المنتجة
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قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن: "ملف الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي والإقليمي، موضحا أنه أصبح سلاحا في يد الدول المنتجة".

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وأضاف في كلمته خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع توشكى بجنوب الوادي، أن: "دول العالم المختلفة مرت بأزمات اقتصادية عدة لاسيما جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية".

وأكد أن: "ملف الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي والإقليمي، متابعا إنه أصبح سلاحا في يد الدول المنتجة، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي".

وواصل أن هناك عددا من السلع والمنتجات التي استطاعت مصر أن تصل للاكتفاء الذاتي منها: "حققنا الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية".

المصدر: القاهرة 24

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