G7 تقدم نصف المساعدة المالية التي تطلعت إليها سلطات كييف

تتوقع دول مجموعة السبع الكبار أن يبلغ إجمالي المساعدات الإضافية التي سيتم تقديمها لأوكرانيا هذا العام (2022) وما بعده (2023) بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار.

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وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع رؤساء الإدارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة السبع، الذي عقد أمس الأربعاء بواشنطن. وأشار البيان إلى أن "دول مجموعة السبع مع شركائها ستواصل مكافحة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا".

وقال البيان "نحن ملتزمون بمعالجة قضايا الأمن الغذائي، والحفاظ على الأسواق مفتوحة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة"، كما دعت مجموعة السبع المؤسسات المالية الدولية إلى "زيادة دعمها للأمن الغذائي والإنتاج الزراعي بشكل عاجل" وتقديم المساعدة للدول الأكثر ضعفا.

والأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية بقيمة 7 مليارات دولار شهريا، وذلك لتغطية الديون على المدفوعات الاجتماعية والرواتب.

كذلك توجهت سلطات كييف إلى دول مجموعة السبع بطلب مشابه، حيث طلب الرئيس الأوكراني من هذه الدول منح بلاده مساعدة مالية بقيمة 50 مليار دولار. ويعني ذلك أن دول المجموعة قدمت نصف المساعدة المالية التي تطلعت إليها السلطات الأوكرانية.

المصدر: RT + تاس