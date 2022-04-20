بوتين: العقوبات على شركات التعدين الروسية تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات المفروضة على شركات التعدين الروسية غير قانونية، كما أنها تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

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وقال الرئيس الروسي، في اجتماع عقد اليوم حول تطوير مجمع المعادن الروسي، إن "العقوبات تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية والالتزام الذي طالما كرره الشركاء الأوروبيون باستمرار".

وأصدر بوتين توجيهات للحكومة بتحديث استراتيجية روسيا في منظمة التجارة العالمية وتقييم شرعية قرارات "الأطراف الغربية النظيرة"، وشدد على أن هذه العقوبات تساهم في ارتفاع أسعار المعادن.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وذلك بهدف حماية سكان دونباس، وعقب البدء في العملية أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: تاس