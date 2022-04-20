باشينيان: روسيا وأرمينيا ستجدان سبلا لزيادة التجارة بينهما

أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على أن موسكو ويريفان تواجهان تحديات مشتركة ومن المهم محاولة استغلال الفرص المتاحة.

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كذلك أعرب رئيس الوزراء الأرمني عن امتنانه لروسيا على القرارات التي شكلت دعما لأرمينيا في قضية الأمن الغذائي.

وقال: "هذا مهم جدا بالنسبة لنا. أشكر الحكومة الروسية. أنا متأكد من أننا في المستقبل سوف نتعاون أيضا بشكل فعال للغاية، ونجد طرقا وحلولا جديدة لزيادة التبادل التجاري".

وفي وقت سابق أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن تسويات التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تتم بعملات أخرى، وليس بالدولار.

كذلك لفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأرمينيا تجاوز في العام الماضي مستوى 2.6 مليار دولار، مشددا على أن روسيا تظل الشريك التجاري والاستثماري الرائد لأرمينيا.

المصدر: نوفوستي