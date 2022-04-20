مسوؤل ألماني: المفاوضات مستمرة حول مطالب روسيا بسداد ثمن الغاز بالروبل

أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت، إلى أن المفاوضات في الاتحاد الأوروبي حول مطالب روسيا بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل لا تزال مستمرة.

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وقال هيبيشتريت، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، المفاوضات جارية، بما في ذلك مع جميع الشركاء الأوروبيين. إذا كانت هناك نتيجة واضحة سنعلن عنها، لكن لا يوجد وضع جديد بهذا الشأن حتى الآن".

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طالت التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملتين الروسية والأوروبية في "غازبروم بنك"، لتسوية ثمن وارداتها من مصادر الطاقة الروسية. ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

المصدر: تاس