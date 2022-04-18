مصر تسجل زيادة كبيرة في النقد الأجنبي عام 2021

أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر حققت زيادة بنحو 17.8 مليار دولار من تدفقات 5 مصادر للنقد الأجنبي خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه هذه التدفقات عام 2020 بنسبة ارتفاع 25.2%.

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ووفقا لأرقام البنك المركزي، جمعت مصر نحو 88.3 مليار دولار في العام الماضي من 5 مصادر للنقد الأجنبي تتضمن تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل نحو 70.6 مليار دولار في عام 2019.

ويأتي ذلك بعد التعافي من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، التي أثرت بقوة على تدفقات النقد الأجنبي في عام 2020، مع تأثيرها الملحوظ على القطاع الخارجي المصري خاصة قطاع السياحة والطيران إثر توقف الرحلات لفترات كبيرة من العام على مستوى مختلف دول العالم.

وحققت مصر طفرة في تدفقات النقد الأجنبي من 4 مصادر تتضمن الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، بينما تراجعت التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقق أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

المصدر: موقع مصراوي