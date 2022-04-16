كم يبلغ دخل وضرائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته في 2021؟

كشف البيت الأبيض أن قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن، بلغت أكثر من 600 ألف دولار.

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وأفاد البيت الأبيض بأن الزوجين دفعا ضرائب قدرها 150439 دولارا على دخلهما البالغ 610702 دولاران، بمعدل ضريبي نسبته 24.6%.

وعبر نشر هذه البيانات الضريبية، فإن الرئيس الأمريكي وزوجته يعاودان الالتزام بتقليد للرؤساء الأمريكان يعود إلى سبعينات القرن الماضي، تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

في سياق متصل، أعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وزوجها، دوغ إمهوف، أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي، وأنهما دفعا ضريبة قدرها 523371 دولارا، بمعدل ضريبة نسبته 31.6%.

المصدر: "فرانس برس"