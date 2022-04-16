بوتين يوقع قانونا للتعامل بالروبل مع المستثمرين الأجانب في قطاع شحن الغاز المسال

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينص على تسوية المعاملات بالروبل مع المستثمرين الأجانب في القطاع الخاص بمجال بناء سفن شحن الغاز الطبيعي المسال وخدمات الشحن.

وينص القانون على أن أسعار الخدمات في الميناء كالتحميل والتفريغ وتخزين الغاز المسال المنتج في منطقة القطب الشمالي الروسية، يمكن أن تقدر بالعملة الأجنبية، في حين أن المدفوعات مقابل هذه الخدمات ستكون فقط بالروبل الروسي.

وتهدف هذه الخطوة للتقليل من مخاطر تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالتقلبات في أسواق صرف العملة الأجنبية.

ويتم حاليا تنفيذ مشاريع في شبه جزيرة يامال، في إقليم كامتشاتكا ومنطقة مورمانسك، لبناء مجمعات نقل الغاز الطبيعي المسال عبر البحر.

وستقوم هذه المجمعات بتخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال باستخدام مرافق تخزين الغاز العائمة، وكذلك المواقع البحرية لإعادة شحن الغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى.

المصدر: تاس