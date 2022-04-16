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روسيا تقلص حصتها من سندات الدين الأمريكية

مال وأعمال

روسيا تقلص حصتها من سندات الدين الأمريكية
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
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أظهرت وثائق وزارة الخزانة الأمريكية أن حصة روسيا في سندات الدين الأمريكي تقلصت في شهر فبراير الماضي مقارنة بيناير، ووصلت إلى 3.753 مليار دولار.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن حجم المساهمة الروسية في سندات الدين الأمريكية في يناير كان يقدر بـ 4.503 مليار دولار.

يذكر أن روسيا بدأت بتقليص المساهمة في السندات الحكومية الأمريكية منذ ربيع عام 2018، حيث تراجع حجمها من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار في أبريل 2018، وإلى 14.9 مليار في مايو.

ولا تزال اليابان أكبر مالك لسندات الدين الأمريكية، حيث بلغ حجم مساهمتها فيها في فبراير 1.3 تريليون دولار. وتحل الصن في المرتبة الثانية بـ 1.05 تريليون دولار، وبريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 625.2 مليار دولار.

المصدر: تاس

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