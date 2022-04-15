سهم "تسلا" يهبط بعدما قدم ماسك عرضا لشراء "تويتر"

أغلق سهم "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية أمس الخميس على انخفاض بعد أن قدم مدير الشركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عرضا لشراء شركة "تويتر" بشكل كامل.

وأنهى سهم "تسلا" تعاملات الخميس على انخفاض بنسبة 3.66% عند 985 دولارا، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء هبوط سهم "تسلا" في ظل مخاوف المستثمرين في شركة صناعة السيارات الكهربائية من أن الاستثمار في "تويتر" يمكن أن يصرف انتباه ماسك عن مشاريعه الأخرى، بما في ذلك "تسلا"، الأمر الذي سينعكس سلب على أنشطة المشاريع.

ومن وجهة نظر المحللين فإن مشكلتين ستواجهان "تسلا" في حال نجحت مساعي ماسك في الاستحواذ على شركة "تويتر":

- الأولى: تعمل "تسلا" حاليا على إطلاق مصنعين لذلك فإن إدارة "تويتر" يمكن أن تصرف انتباه إيلون ماسك عن هذه الخطوة المهمة.

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- الثانية: مصادر تمويل صفقة "تويتر" غير واضحة، إذ أن أكثر أصول إيلون ماسك سيولة هي أسهم "تسلا"، حيث يمتلك رجل الأعمال الأمريكي في الشركة أسهم بقيمة 170 مليار دولار، وإذا قرر بيع جزء من الأسهم لشراء "تويتر" فإن ذلك سينعكس على سعر سهم "تسلا".

المصدر: RT