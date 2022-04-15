فرنسا.. إقبال كبير على شراء سلع غذائية استراتيجية

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية زادت بفرنسا مبيعات الطحين وزيت عباد الشمس بشكل حاد، ويدل ذلك على أن الفرنسين يقبلون على شراء السلعتين الاستراتيجيتين خوفا من ارتفاعها في المستقبل.

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ووفقا لوكالة LSA، التي تختص بتحليل اتجاهات التجارة، فإن مبيعات الدقيق ارتفعت في الفترة ما بين 4 و11 أبريل الجاري بنسبة 57.4%، أما مبيعات زيت عباد الشمس فقد صعدت بنسبة 55%.

ويدل ذلك على أن الفرنسين يقبلون على شراء هاتين السلعتين الاستراتيجيتين خوفا من ارتفاع سعرهما في المستقبل.

وللمقارنة فإن مبيعات زيت عباد الشمس صعدت في نهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 33% مقارنة بالعام 2021، وبنسبة 4% مقارنة بالعام 2020.

وفي مارس الماضي، قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تومسون بيري إن الأحداث في أوكرانيا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإلى ازدياد الجوع في العالم.

وأشار إلى أن منطقة حوض البحر الأسود من أهم المناطق لإنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية، حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على 30% من صادرات القمح العالمية، و20% من صادرات الذرة، و76% من إمدادات عباد الشمس، لذلك فإن أي انقطاع للإمدادات من هاتين الدولتين سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، غير المدعومة، في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

المصدر: نوفوستي