 
مباشر

أفغانستان تعلن عن مناقصتين لتطوير حقلين كبيرين من المعادن

مال وأعمال

أفغانستان تعلن عن مناقصتين لتطوير حقلين كبيرين من المعادن
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stjs

ذكرت وكالة "سبوتنيك أفغانستان" أن حركة طالبان الحاكمة أطلقت مناقصتين لتطوير حقلين كبيرين من المعادن، علما أن تقارير رجحت احتمال أن تكون أفغانستان تجلس فوق كنز من المعادن الثمينة.

إقرأ المزيد
ما حجم ثروات أفغانستان ولماذا تشبهها الولايات المتحدة بالسعودية؟
ما حجم ثروات أفغانستان ولماذا تشبهها الولايات المتحدة بالسعودية؟

ووفقا لوزارة المناجم في الحكومة الأفغانية الجديدة فإن المناقصتين هما: 

1. رواسب الحديد (قطاع 4) في منطقة قوريان بمحافظة هرات.

2. احتياطيات الرصاص (قطاع 4) في منطقة تولاق بمحافظة غور.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشركات المهتمة في المناقصتين مدعوة للمشاركة في العطاء المصنف كمشروع وطني كبير.

وفي وقت سابق أفاد موقع "أويل برايس" (oilprice) الأمريكي بأن قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في أفغانستان قدرت بنحو تريليون دولار منذ سنوات، وذلك حسب إحصاءات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 

المصدر: RT + سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا