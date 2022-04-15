البنك المركزي المصري: ارتفاع ودائع البنوك في يناير الماضي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي نهاية شهر يناير الماضي بنحو 99 مليار جنيه، لتسجل 6.495 تريليون جنيه، مقابل 6.450 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي في تقريره الشهري، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.349 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 1.299 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.

إقرأ المزيد

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.204 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 144.564 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية يناير الماضي لتبلغ 5.200 تريليون جنيه، مقابل 5.151 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.518 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 4.448 تريليون بنهاية ديسمبر.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 86.46 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 584.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.831 تريليون جنيه.

أما ودائع باقي القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه فتبلغ 16.1852 مليار جنيه.

المصدر: RT