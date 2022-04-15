بنك إماراتي يتراجع عن عرض استحواذ على حصة أغلبية في مجموعة "هيرميس" المصرية

سحب مصرف أبو ظبي الأول الإماراتي، عرضه بمئات ملايين الدولارات، لشراء حصة أغلبية في المجموعة المالية المصرية "هيرميس" المدرجة ببورصة مصر.

وأوضح البنك في بيان، الخميس، أن "القرار جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية".

وأفاد البنك بأن السوق المصرية، ستظل مهمة له من الناحية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته وعملياته في مصر.

وفي 9 فبراير الماضي، تقدم أبوظبي الأول بعرض استحواذ على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة في هيرميس بسعر 19 جنيها للسهم (1.2 دولار)، السعر قبل خفض قيمة الجنيه.

وتعمل "هيرميس" بصورة مباشرة في 7 أسواق إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أحد بنوك الاستثمار الرائدة في العالم العربي.

المصدر: وكالات