خام برنت يتجاوز 111 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية مارس
Globallookpress Stefan Klein
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stg5
ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 2.19% متجاوزة مستوى 111 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 31 مارس.
ووفقا لبيانات منصة التداول، بلغ خام برنت في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو 111.16 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع بنحو 4%، متجاهلة الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الأميركية، بدعم تزايد مخاوف نقص الإمدادات جراء الوضع وأوكرانيا.
المصدر: RT