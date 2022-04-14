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خام برنت يتجاوز 111 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية مارس

مال وأعمال

خام برنت يتجاوز 111 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية مارس
Globallookpress Stefan Klein
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 2.19% متجاوزة مستوى 111 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 31 مارس.

ووفقا لبيانات منصة التداول، بلغ خام برنت في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو 111.16 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع بنحو 4%، متجاهلة الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الأميركية، بدعم تزايد مخاوف نقص الإمدادات جراء الوضع وأوكرانيا.

المصدر: RT

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