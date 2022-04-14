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نتائج استطلاع.. الشركات الألمانية تنتظر صعوبات مالية خطيرة

مال وأعمال

نتائج استطلاع.. الشركات الألمانية تنتظر صعوبات مالية خطيرة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهرت نتائج دراسة واردة في تقرير Business Panel Monitor، لشهر أبريل الجاري، أن حوالي 80% من الشركات في ألمانيا تتوقع مواجهة صعوبات مالية خطيرة في ظل الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

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ووفقا للدراسة فإن حوالي 1000 شركة شاركت في الاستطلاع، وأشارت الشركات إلى أنها تشهد تراجعا في المبيعات وسط توقعات بانخفاض الأرباح، ويأتي ذلك في ظل الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الشركات الألمانية قلقة بشكل خاص من ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، حتى أن رفع جميع القيود التي تم فرضها لمكافحة انتشار كورونا لم تحسن الوضع.

وعلى الرغم من أن غالبية الشركات (أكثر من 60%) أيدت العقوبات ضد روسيا، إلا أن الشركات الألمانية انقسمت بشأن تخلي ألمانيا عن واردات النفط والغاز الطبيعي من روسيا، إذ أيد 41% من الشركات الخطوة فيما عارض الخطوة 36% منها في ظل مخاوف من تأثر القطاع الصناعي الألماني.

كذلك أشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعارض وقف ألمانيا واردات النفط والغاز الطبيعي من روسيا أخذ في الارتفاع.

وفي وقت سابق، قدر خبراء من أكبر المعاهد الاقتصادية بألمانيا حجم خسائر ألمانيا جراء توقف إمدادات الغاز الروسي، وقالوا إن الخسائر الإجمالية لبلادهم حال توقف إمدادات الغاز الروسي قد تبلغ في عامي 2022 و2023 نحو 220 مليار يورو (238.2 مليار دولار).

المصدر: "تاس"

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