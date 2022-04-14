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الرئيس الروسي: أوروبا مستعدة للتخلي عن الأجندة الخضراء والرهان على الطاقة "القذرة"

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الرئيس الروسي: أوروبا مستعدة للتخلي عن الأجندة الخضراء والرهان على الطاقة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتخلي عن الأجندة الخضراء والمراهنة مرة أخرى على الطاقة ذات البصمة الكربونية العالية.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الخميس حول تطوير صناعة النفط والغاز في روسيا، وخاصة في ظل اتجاه الغرب نحو التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.

وقال بوتين، إن "الدول الأوروبية على استعداد للتخلي عن ما يسمى الأجندة الخضراء، والمراهنة مرة أخرى على الطاقة ذات البصمة الكربونية العالية، والتي أرادوا حتى وقت قريب وقفها تماما ووصفوها بأنها قديمة وقذرة".

وأشار إلى أن العديد من القوى السياسية في أوروبا بنت حملاتها الانتخابية على شعارات بيئية لكنهم الآن تخلوا عن ذلك، وقال "أين كل شيء الآن؟ يتم ببساطة إلقاء كل شيء في كومة القمامة إنهم يتصرفون عمليا بطريقة مختلفة تماما".

المصدر: تاس

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