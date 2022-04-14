بوتين: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي متعلق بمسائل الطاقة، إلى أن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية.
بوتين: محاولات الغرب إبعاد روسيا عن سوق الطاقة واستبدال شركات الطاقة الروسية أثر على الاقتصاد العالمي.
بوتين: إعداد سوق العملات المحلية للتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مهمة إستراتيجية.
بوتين: الدول غير الصديقة تقر بعدم قدرتها على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز.
الرئيس الروسي: أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن.
بوتين يوعز للحكومة للعمل على تنويع اتجاهات صادرات الطاقة، وإعادة توجيهها من الغرب إلى الشرق.
بوتين: روسيا تنوي زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في الصادرات.
يتبع..