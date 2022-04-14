تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في عام 2022

أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتان، في بلاغ مشترك يوم الأربعاء، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الوزارتان في بيان "في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل 2022 على الساعة الصفر".

وأكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

كما أشار البيان إلى أن "في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة".

وأفاد بأن تونس من بين البلدان التي تدعم أسعارالمحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.

وفي ما يلي التعريفات الجديدة:

- البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر

- الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر

- الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر

- البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز": 2600 مليم اللتر

- الغازوال بدون كبريت " الممتاز": 2310 مليم اللتر

وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة في أسعار المحروقات أقرت في 1 مارس 2022.

وكانت الحكومة قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية