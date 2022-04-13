بريطانيا تفرض عقوبات على أثرياء موالين لروسيا

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ستفرض اليوم الأربعاء "عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنه "سيتم فرض عقوبات على 178 انفصاليا في شرق أوكرانيا إضافة إلى ستة من الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم وموظفيهم"، مبينة أن القرار "يأتي عقب تقارير عدة الأسبوع الماضي عن استهداف روسيا بطريقة وحشية مدنيين في تلك المناطق".

وتطال العقوبات الأخيرة الكسندر أنانشنكو وسيرغي كوزلوف اللذين قالت وزارة الخارجية إنهما "نصّبا نفسيهما زعيمين لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك"، وتستهدف العقوبات أيضا ماريا لافروفا زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب ورجل الأعمال الأوكراني الثري فيكتور ميدفيدتشوك.

كما تشمل قائمة الأثرياء المستهدفين بعقوبات فاغيت أليكبيروف رئيس شركة "لوك أويل" الروسية النفطية، وفلاديمير إيفتوتشنكوف رئيس مجلس إدارة تكتل "سيستيما".

وتقضي هذه العقوبات بتجميد الأصول وحظر السفر، في ما يتعلق بـ 206 أشخاص في المجموع، من بينهم 178، وستة أثرياء ومعاونون وموظفون مقربون منهم و22 شخصا إضافيا بموجب إجراءات مستعجلة.

المصدر: "أ ف ب"