مصر.. الكشف عن السبب الرئيسي لسحب منتج غذائي مشهور من الأسواق

كشفت مصادر من أعضاء الغرف التجارية، أن أكياس التوابل المرفقة بمنتجات المكرونة سريعة التحضير-إندومي تسبب مشكلات صحية للأطفال.

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وأضافت المصادر أن شركة إندومي اتجهت لسحب وجمع بعض منتجاتها القديمة من الأسواق المحلية واستبدالها بأخرى لا تسبب أي مشاكل.

وتعد مكرونة إندومي من أشهر المنتجات الغذائية في مصر، خاصة أنها محببة لدى الأطفال في السن الصغير، ولدى بعض الشباب والفتيات لسهولة تحضيرها كوجبة سريعة للتناول، لكن عددا من الأطباء حذر من أن مكرونة إندومي مضرة بالصحة، وتسبب العديد من الاضطرابات الصحية.

وكشفت هيئة سلامة الغذاء اليوم الثلاثاء، أن الهيئة سحبت عينات من منتجات إندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر.

وكشفت فحوصات طبية رسمية، عن إصابة 18 شخصا في واقعتي تسمم غذائي، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم وقتها إلى مستشفى سوهاج العام، منهم 9 أشخاص من أسرة واحدة من مركز المنشاة، كما تم نقل 5 أشخاص أخرين إليه، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام عبارة عن شعيرية سريعة التحضير (إندومي)، بدائرة قسم أول سوهاج.

المصدر: القاهرة 24