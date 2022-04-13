الحكومة الروسية تتحدث عن حزمة دعم غير مسبوقة للاقتصاد الوطني

أشار النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إلى أن الحكومة الروسية تعتزم تخصيص حزمة بقيمة 7 - 8 تريليونات روبل (نحو 100 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الوطني.

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وأوضح المسؤول الروسي، خلال كلمة في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء، أن تخصيص حزمة دعم مثل هذه لن يؤدي إلى تسارع التضخم في البلاد.

وقال: "فيما يتعلق بالمؤسسات الأساسية ودعم الشركات المتوسطة، هناك عدد كبير جدا من الطلبات حول هذا الموضوع، لدينا حدود معينة للاقتصاد الكلي نعمل ضمنها، وقد حددنا الهوامش التي يمكننا العمل فيها دون زيادة العبء على التضخم. إذا تحدثنا عن القروض عبر جميع القنوات فمن الممكن تقديم حوالي 7 - 8 تريليونات روبل".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأنه تم شن حرب اقتصادية ضد روسيا، وأشار إلى أن روسيا تمكنت من التصدي لمحاولات تدمير اقتصاد البلاد. كذلك أكد أن الحكومة أطلقت خطة لدعم الاقتصاد والتغلب على تداعيات العقوبات الغربية.

المصدر: تاس