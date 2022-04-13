الكشف عن كلفة الهجوم الإعلامي على روسيا في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا

قدرت مسؤولة روسية تكلفة الهجوم الإعلامي والمعلوماتي الذي تم شنه على روسيا في الآونة الأخيرة بعد أن أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي جاءت بدوافع أمنية.

وأشارت مديرة رابطة الإنترنت الآمن يكاترينا ميزولينا، إلى أن تكلفة الهجوم المعلوماتي الذي تم شنه منذ 24 فبراير الماضي تجاوزت مستوى مليار دولار، حيث تم اكتشاف قرابة 5.4 مليون منشور مزيف.

وقالت ميزولينا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "مبلغ النفقات لحملة إعلامية "حرب المعلومات" يمكن أن يصل إلى مليار دولار و150 ألف دولار في الفترة من 24 فبراير إلى 12 أبريل. النفقات اليومية لحملة نشر المعلومات المضللة ضد روسيا تصل إلى 21-24 مليون دولار".

وأضافت: "تبلغ تكاليف نشر أخبار كاذبة عن الأحداث في بوشا (أوكرانيا) حاليا 46 مليون دولار. الأخبار المزيفة حول المدينة ما تزال تنتشر بنشاط كبير".

وأوضحت المسؤولة أنه تمت معالجة أكثر من 240 مليون منشور وتعليق في الفضاء الروسي والأجنبي من الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، وبالفعل تم تحديد حوالي 5.4 مليون منشور مزيف.

وفي وقت سابق، أشارت مديرة رابطة الإنترنت الآمن إلى أنه يتم توزيع المعلومات المزيفة بشكل رئيسي من خلال برامج المراسلة الفورية والشبكات الاجتماعية.

المصدر: RT + تاس