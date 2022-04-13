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بوتين يوصل رسالة بلغة الإشارة

مال وأعمال

بوتين يوصل رسالة بلغة الإشارة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد الروسي سيتكيف بالتأكيد مع الوضع الجديد في ظل العقوبات، "ونظامنا المالي وصناعتنا يعملان بشكل متناغم".

وجاء تصريح الرئيس الروسي أمس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد مباحثات ثنائية، ويقوم الرئيسان بزيارة إلى منطقة أمور في روسيا، ويتضمن برنامج الزيارة زيارة قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومدنية فلاديفوستوك.

وقال الرئيس الروسي: "نظامنا المالي وصناعتنا يعملان بشكل متناغم. بالطبع هناك مشاكل. وإلا لما ارتفعت النسبة إلى 20% (سعر الفائدة الرئيسي)، لكن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي. وهذا يتوافق مع معايير الاقتصاد الكلي التي تم تطويرها".

ووفقا لبوتين فإن الاقتصاد والنظام المالي في روسيا يقفان على قدميهما بثبات (مستقران)، وقال بوتين: "أعتقد أن هذا الاتجاه نحو الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الكلي والعمل الهادئ والمتناغم والمهني للكتلة الاقتصادية والنتائج ستظهر نفسها في المستقبل القريب".

في وقت سابق أكد الرئيس الروسي على أن روسيا لن تكون معزولة، وقال إنه في العالم الحديث لا يمكن عزل الدولة بشكل كامل.

المصدر: RT

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