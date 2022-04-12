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مصر للطيران تعلن موعد استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو

مال وأعمال

مصر للطيران تعلن موعد استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو
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أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022.

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وأوضحت الشركة أن الرقم سيكون MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800.

وأوضحت أنها ترجو من عملائها الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

وتهيب مصر للطيران بعملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​

المصدر: RT

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