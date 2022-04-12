الدوما الروسي ينظر في مشروع قانون حول الإدارة الخارجية للشركات الأجنبية

قدم حزب "روسيا الموحدة" لمجلس النواب الروسي "الدوما" مشروع قانون بشأن الإدارة الخارجية للشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية.

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وأشار الحزب الروسي في منشور على تطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو حماية مصالح الروس والحفاظ على الوظائف ودعم الاقتصاد.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، حزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين.

كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: نوفوستي