إيران وقطر توقعان مذكرات تعاون بمجال النقل الجوي والطيران المدني وخط نقل بحري

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عن توقيع 3 مذكرات تعاون بين إيران وقطر في مجال النقل الجوي والطيران المدني.

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وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، مير أكبر رضوي، موضحا: "

- المذكرة الأولى تنص على مضاعفة عدد الرحلات بين البلدين خلال إقامة كأس العالم.

- المذكرة الثانية تتعلق بتطوير وتبادل النقل الجوي بين البلدين.

- المذكرة الثالية تتعلق بتقديم خدمات البحث والإنقاذ للطائرات المنكوبة أو المعرضة للخطر في المجال الجوي للخليج".

وفي سياق متصل، أعلن محافظ بوشهر بجنوب إيران، أحمد محمدي زادة، عن الاجتماع مع عدد من المسؤولين القطريين لبحث القدرات الإيرانية لاستضافة المشجعين لكأس العالم 2022 في قطر، مشيرا إلى أنه "من المقرر تدشين خط نقل الركاب البحري بين ميناء بوشهر والموانئ القطرية".

واعتبر محافظ بوشهر مونديال قطر 2022 بأنه فرصة هامة لتطوير العلاقات التجارية والنقل البحري بين ميناء بوشهر والموانئ القطرية.

المصدر: "إيرنا" + "إيران برس"