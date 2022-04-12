وزير إيراني: طهران ستصبح قريبا أحد مصدري الخدمات الفضائية بالمنطقة

قال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، إن طهران ستصبح قريبا أحد مصدري الخدمات الفضائية بالمنطقة والدول الإسلامية.

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وبعد مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى الإسلامي، قال: "تم خلال الاجتماع تقديم تقرير عن الاجراءات المتخذة في مختلف المحاور طيلة الأشهر السبعة الماضية، وخطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة الإيرانية الجديدة".

ورأى أن "إنجاز مختلف مراحل شبكة المعلوماتية الوطنية يمثل أحد الخطط الأساسية لوزارته"، مضيفا: "بناء على الأهداف المحددة، من المقرر أن يتم إنجاز 70 بالمائة من شبكة المعلوماتية الوطنية خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن "المشروع الاستراتيجي لإيصال الألياف الضوئية إلى المنازل وأماكن العمل، الذي من شأنه أن يضاعف سرعة وصول الناس إلى الانترنت ويوسع الشبكة عدة أضعاف، هو قيد الانجاز"، لافتا إلى أن "أحد الأهداف الأخرى لوزارة الاتصالات، إنجاز 5 ملايين منفذ سريع في مختلف النقاط".

المصدر: "إيرنا"