انخفاض سعر "بيتكوين" إلى أقل من 40 ألف دولار مسجلا أدنى مستوى منذ منتصف مارس

انخفض سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى دون الـ40 ألف دولار الاثنين، في وقت يراقب فيه التجار عن كثب مشهدا جيوسياسيا غير واضح.

وانخفضت العملة الرقمية الأبرز في العالم عدة مرات الإثنين، لتصل إلى 39524.20 دولارا، تزامنا مع انخفاض أسعار العديد من العملات الرقمية الأخرى.

وانخفض سعر البيتكوين في وقت يشعر فيه العديد من المستثمرين والمستهلكين بالقلق من ارتفاع الأسعار، حيث وصلت المقاييس التقليدية للتضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث توقع مركز الأبحاث The Conference Board مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم سيزداد بمعدل سنوي قدره 1.7٪ خلال الربع الأول من العام المالي، بانخفاض حاد عن 7٪ خلال الربع الأول من العام المالي السابق.

المصدر: "فوربس"