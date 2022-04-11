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منظمة التجارة العالمية: نمو التجارة عالميا قد يتراجع إلى النصف بسبب الحرب في أوكرانيا

مال وأعمال

منظمة التجارة العالمية: نمو التجارة عالميا قد يتراجع إلى النصف بسبب الحرب في أوكرانيا
Globallookpress
منظمة التجارة العالمية
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أظهر تقرير لأمانة منظمة التجارة العالمية أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف عام 2022.

وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3.1 و3.7 بالمئة هذا العام، في حين ينتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين 2.4 و3 بالمئة. 

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وقالت أمانة منظمة التجارة العالمية إن "شعب يشعر أوكرانيا بمعظم المعاناة والدمار، ولكن من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا".

وأضافت أن "الدول الأكثر فقرا معرضة لخطر كبير جراء الحرب، لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء". 

ولفتت إلى أن "ذلك قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي".

المصدر: "أ ف ب" 

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