مصر.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة

طرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 سندات خزانة بقيمة مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

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وأعلن البنك المركزي، عن أسعار الفائدة على سندات الخزانة التي تم طرحها اليوم، حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على طرح سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 3 سنوات 14.68%.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام، وحتى 15 عاماً.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح تبلغ مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

المصدر: أخبار اليوم