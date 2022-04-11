 
مباشر

الكشف عن حجم احتياطات روسيا الدولية قبل وبعد فرض العقوبات الغربية عليها

مال وأعمال

الكشف عن حجم احتياطات روسيا الدولية قبل وبعد فرض العقوبات الغربية عليها
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sshs

كشف البنك المركزي الروسي الاثنين، عن هيكل احتياطياته الدولية المؤلفة من عملات أجنبية وذهب، ووفقا للبيانات فقد بلغت قيمة الاحتياطيات بتاريخ 1 أبريل الجاري نحو 606 مليارات دولار.

إقرأ المزيد
الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ
الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

وقال المركزي الروسي، في بيان نشر اليوم الاثنين، إن حجم احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في مطلع الشهر الجاري 606.409 مليار دولار مقابل 617.133 مليار دولار تم تسجيلها في 1 مارس الماضي.

ويعني ذلك أن حجم احتياطيات روسيا الدولية تراجع خلال شهر بواقع 10.724 مليار دولار أو بنسبة 1.74%.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بنهاية فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، تضمنت تجميد جزء من احتياطياتها الدولية، ووفقا لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف فقد تم تجميد نحو 300 مليار دولار.

كذلك أظهرت بيانات المركزي الروسي أن حصة المعدن النفيس بلغت في بداية العام الجاري 2022 نسبة 21.5%.

وعن العملات الأجنبية التي يملكها المركزي الروسي، أشارت البيانات إلى أن حصة احتياطيات عملة اليوان الصينية بلغت في مطلع العام الجاري 2022 نسبة 17.1%، أما اليورو فقد شكل 33.9%، فيما وصلت حصة احتياطيات الدولار إلى 10.9%، أما حصة احتياطيات الجنيه الاسترليني فقد بلغت 6.2%.

وفيما يتعلق بتجميد الدول الغربية جزءا من احتياطيات روسيا الدولية، قال المركزي الروسي إنه بعد تجميد الدول الغربية احتياطيات بعملتها (اليورو والدولار والجنيه الاسترليني) لا يزال يمتلك احتياطيات كافية من الذهب واليوان الصيني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا