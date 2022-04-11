للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع.. برميل "برنت" يهبط دون مستوى 98 دولارا

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الخام العالمي دون مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 14:9 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.63% إلى 93.71 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.36% إلى 98.30 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة دون مستوى 98 دولارا للبرميل عند 97.73 دولار للبرميل.

المصدر: تاس