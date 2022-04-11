الأردن يحذر: العيون الحمراء ستكون إزاء كل من يغالي في الأسعار

حذر الأردن، اليوم الاثنين، من المغالاة في رفع الأسعار، مؤكدا أن هناك مخالفات تحررها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحق المخالفين.

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وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب: "العيون الحمراء وبسلطة القانون، ستكون إزاء كل من يغالي في الأسعار، وهناك مخالفات تحررها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحق المخالفين، وإحالات إلى القضاء في الحالات التي تقتضي ذلك".

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس النوَّاب الرَّقابيَّة اليوم: العيون الحمراء وبسلطة القانون ستكون إزاء كل من يغالي في الأسعار، وهناك مخالفات تحرِّرها وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بحقِّ المخالفين، وإحالات إلى القضاء في الحالات التي تقتضي ذلك. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 11, 2022

وأكد أن "الحكومة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف على المواطنين من أي تداعيات اقتصادية تؤثر على معيشتهم في كل أرجاء الوطن، خصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود".

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: الحكومة حريصة على اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف على المواطنين من أيِّ تداعيات اقتصاديَّة تؤثِّر على معيشتهم في كل أرجاء الوطن، خصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 11, 2022

وأضاف أن "الحكومة لم تقم ببيع أي معلم سياحي أو غيره، لا في قلعة الكرك، ولا في أي مكان آخر، ولن تحدث أي بيوعات، بل ستقدم الحكومة فرصا استثمارية في إطار القانون".

المصدر: RT