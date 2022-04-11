"روس كوسموس" الروسية: على الشركاء في محطة الفضاء الدولية الدفع بالروبل

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أنه في حال انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، يمكن للشركاء الأجانب شراء الخدمات الفضائية الروسية بعملة الروبل.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "يمكنهم على أساس تجاري حل المشكلات معنا التي قمنا بحلها سابقا من خلال مساهمتنا الشخصية في تشغيل المحطة وهذا يعني الانتقال إلى العلاقات التجارية وشراء خدماتنا".

وأضاف روغوزين قائلا: "من أجل إنقاذ المحطة من السقوط غير المنضبط على الأرض يمكننا على ما أعتقد أن نتوصل إلى حل في وسط منتصف الطريق والخدمات ستقدم بالطبع بالعملة الروسية الروبل".

وأوضح روغوزين أنه إذا قررت روسيا تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية فسوف تخطر الشركاء وفقا للإجراءات المحددة مسبقا.

ووفقا للمسؤول الروسي، فإنه من المستحيل عمليا إنشاء نفس الوسائل التقنية التي تستخدمها روسيا للحفاظ على تشغيل المحطة، بالإضافة إلى ذلك، بعد عام 2024 ستتحول محطة الفضاء الدولية إلى خردة في حال عدم صيانتها.

وفي وقت سابق، أرسلت "روس كوسموس" مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية التي فرضتها وكالة "ناسا" ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. وبحسب روغوزين، فإن الرد كان مطلوبا قبل 31 مارس، وبعد ذلك كان على "روس كوسموس" أن تقرر كيفية التفاعل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: "سبوتنيك"