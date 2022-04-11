برلماني فرنسي يحذر من تهديد تتعرض له الزراعة في بلاده بتداعيات العقوبات على روسيا

صرح بيير واتين، النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" بأن المزارعين الفرنسيين سمح لهم بتخفيض الإنتاج بسبب نقص الأسمدة النيتروجينية العام المقبل.

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وأوضح النائب في البرلمان الفرنسي أن "المنتجين الأوروبيين لمحلول النيتروجين يعتمدون على الغاز الذي وصلت تكلفته إلى مستويات قياسية بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".

وحذر بيير واتين، من أن نقص الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى تغيير في المحاصيل، وانخفاض في الإنتاج وانخفاض في جودة النباتات، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بشكل عام.

وكانت الدول الغربية قد أعلنت عن عقوبات جديدة بعد بدء روسيا عملية خاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا.

وأثرت القيود بشكل رئيس على القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.

كما أن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية تزايدت، وأعلنت العديد من الشركات عن وقف أنشطتها في روسيا.

ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها في السابق، إلا أنه شدد على استعداد موسكو لمثل هذا التطور في الأحداث.

ويتخذ مصرف روسيا المركزي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي فيما تمت إحالة مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل.

وطبقا لذلك، سيفتح "غازبرومبنك" حسابات خاصة بالعملات الصعبة والروبل لسداد التعاملات التجارية، وسيتمكن المشترون الأجانب من تحويل الأموال إلى الحساب الأول بالعملة المحددة في العقد، وسيقوم البنك ببيعها في بورصة موسكو، وبعد ذلك ستتم التسويات مع مورد الغاز.

في ذات الوقت، واجهت أوروبا ارتفاعا في أسعار الوقود وتضخم أسعار المواد الغذائية الناجم عنها، ما تسبب في استياء مواطني بعض الدول.

المصدر: نوفوستي