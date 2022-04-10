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مصر.. معدل التضخم السنوي يقفز في مارس ويتخطى مستهدفات البنك المركزي

مال وأعمال

مصر.. معدل التضخم السنوي يقفز في مارس ويتخطى مستهدفات البنك المركزي
AP
القاهرة
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال مارس الماضي بنسبة 2.4%، ليقفز إلى 12.1%.

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وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي لنحو 124.4 نقطة، في مقابل 121.4 نقطة خلال فبراير.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كثير من البنود، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 11%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا 12.1% مقارنة بـ10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

المصدر: RT

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