 
مباشر

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

مال وأعمال

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت
AP Vahid Salemi
صورة أرشيفية - إيران 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ss14

أعلنت المديرية العامة للموانئ والإبحار في منطقة خرمشهر الإيرانية، عن استئناف الرحلات البحرية بين ميناء خرمشهر والكويت.

إقرأ المزيد
الكويت: إيران ليست طرفا في حقل
الكويت: إيران ليست طرفا في حقل "آرش/الدرة" فهو حقل كويتي سعودي خالص

وأوضخ نور الله أسعدي، مدير عام الموانئ والإبحار في خرمشهر، قائلا: "تم استئناف الرحلات البحرية بين ميناء خرمشهر والكويت..هذه الرحلة ستجرى بصورة منتظمة وأسبوعية كل سبت وأربعاء إلى الكويت، ورحلة العودة ستكون كل أحد وخميس إلى ميناء خرمشهر".

هذا وتمت الإشارة إلى أن هذا الخط البحري لنقل الركاب من ميناء خرمشهر إلى الكويت كان دائرا قبل تفشي فيروس كورونا بشكل مستمر وأسبوعي.

المصدر: "irib news"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا