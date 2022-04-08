لافروف: التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تحسب بعملات أخرى وليس بالدولار

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن تسويات التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تتم بعملات أخرى، وليس بالدولار.

وجاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في موسكو مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان بعد محادثات جرت بينهما تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية.

وقال لافروف: "في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين روسيا وأرمينيا مستوى 2.6 مليار دولار، ربما ينبغي أن (ننفذ التسويات) بعملات أخرى".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تظل الشريك التجاري والاستثماري الرائد لأرمينيا، وقال الوزير: "حصة روسيا في التجارة الخارجية تتجاوز 30%. لاحظنا بارتياح أنه بعد الركود الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ، تمكنا من إعادة دوران التجارة إلى مسار نمو مستدام العام الماضي".

كذلك أشار إلى أنه شدد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأرمني على أهمية تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

المصدر: تاس