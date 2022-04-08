ملياردير أمريكي يعلن اسم "العدو رقم 1" لعملة البيتكوين

وجه الملياردير الأمريكي بيتر ثيل اتهامات لثلاثة من كبار المستثمرين الأمريكيين بالوقوف وراء عدم وصول قيمة عملة "البيتكوين" إلى مستوى 100 ألف دولار.

وجاءت كلمات الملياردير الأمريكي خلال خطاب في مؤتمر Bitcoin 2022 بميامي تم الأسبوع الجاري، حيث أعلن عن "قائمة أعداء" عملة البيتكوين في محاولة لجذب انتباه المستثمرين المناهضين للعملات المشفرة.

وأشار ثيل بأصابع الاتهام والوقوف ضد عملة "البيتكوين" إلى 3 من كبار رجال الأعمال، وقال إن المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت هو "العدو رقم 1"، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" للاستثمار لاري فينك، والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي بي مورغان" جيمي ديمون.

ودعا الملياردير الأمريكي المستثمرين التقليديين إلى الاستثمار في عملة "البيتكوين"، وقال ثيل إن "قرارهم بعدم التخصيص لبيتكوين هو قرار سياسي في الأساس، ونحن بحاجة إلى صدهم".

المصدر: "سي إن بي سي"