اليونان تتلقى جرعة من صندوق الإنعاش الأوروبي

تلقت اليونان، اليوم الجمعة، 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار) مدفوعات من أصل 30.5 مليار مخصصة من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة.

وأعلن عن تقديم هذه الأموال، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال دومبروفسكيس: "لقد أظهرت الحرب الجارية في أوكرانيا مدى السرعة التي يمكن أن تتحول بها الأحداث وأننا نجد أنفسنا الآن في واقع جيوسياسي مختلف"، مشيرا إلى أن "هذا لا يوضح فقط الحاجة إلى البقاء متحدين في مواجهة روسيا ولكن أيضا التمسك بسياساتنا لبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أن هذا التمويل "سيساعد أوروبا على البقاء قوية في الأوقات العصيبة وكذلك في الأوقات الجيدة، وبناء مستقبل معا".

من جهته، قال ميتسوتاكيس: "سنستخدم هذه الأموال بشكل جيد، وسنظل على المسار الصحيح"، مشددا على أن حكومته "ملتزمة بالإصلاحات".

يذكر أن الصندوق الأوروبي للتعافي والصمود يوفر الإغاثة الحيوية لليونان، التي بالكاد خرجت من أزمة مالية عميقة استمرت عشر سنوات عندما ضربت جائحة فيروس كورونا. ويوفر 12.7 مليار يورو في شكل قروض و17.8 مليار يورو في شكل منح حتى عام 2026.

المصدر: AP