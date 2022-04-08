اليورو يهبط دون مستوى 78 روبلا للمرة الأولى منذ يوليو 2020

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 78 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2020.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 78 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2020.

في حين، انخفض سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 73 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الروسي، عن قرار مفاجئ للأسواق، إذ قرر المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا.

وكان المركزي الروسي في 28 فبراير الماضي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

المصدر: RT + تاس